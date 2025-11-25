Ausblick: Exco Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exco Technologies lädt am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,120 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Exco Technologies noch 0,200 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 149,9 Millionen CAD gegenüber 155,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,57 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,540 CAD, gegenüber 0,760 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 614,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 637,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

