Ausblick: Extendicare gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Extendicare wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,197 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 CAD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Extendicare 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 417,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Extendicare 359,1 Millionen CAD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,968 CAD je Aktie, gegenüber 0,890 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,47 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at