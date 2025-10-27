Extendicare Aktie
WKN DE: A1JZ4L / ISIN: CA30224T8639
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Extendicare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Extendicare wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,197 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 CAD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 417,2 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 16,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Extendicare einen Umsatz von 359,1 Millionen CAD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,968 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,890 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,61 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,47 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
