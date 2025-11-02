Fabrinet Aktie
Ausblick: Fabrinet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fabrinet gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Fabrinet nach den Prognosen von 8 Analysten 934,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 804,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,20 USD aus. Im Vorjahr waren 9,17 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 4,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
