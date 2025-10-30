Ausblick: FANUC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FANUC stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,133 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FANUC ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,556 USD, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 5,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,23 Milliarden USD generiert worden waren.

