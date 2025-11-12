FitLife Brands Aktie
WKN DE: A4113Y / ISIN: US33817P4054
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: FitLife Brands präsentiert Quartalsergebnisse
FitLife Brands öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,9 Millionen USD – ein Plus von 49,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FitLife Brands 16,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,940 USD aus. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 85,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 64,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
