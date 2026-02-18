Ausblick: Five9 präsentiert Quartalsergebnisse

Five9 lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Five9 die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,784 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 503,08 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Five9 in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 298,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 278,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber -0,170 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 1,15 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,04 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at