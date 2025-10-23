Ford Motor Aktie
23.10.2025
Ausblick: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ford Motor gibt am 23.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,354 USD. Dies würde einem Zuwachs von 60,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ford Motor 0,220 USD je Aktie vermeldete.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent auf 47,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 182,73 Milliarden USD, gegenüber 184,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
