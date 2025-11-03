Fortis Aktie
WKN: 881347 / ISIN: CA3495531079
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Fortis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fortis öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Fortis ebenfalls einen Gewinn von 0,850 CAD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Fortis nach den Prognosen von 3 Analysten 3,06 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,77 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,46 CAD, gegenüber 3,24 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 12,65 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,51 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fortis Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Fortis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Fortis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Fortis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Fortis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fortis Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Fortis Inc
|43,84
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.