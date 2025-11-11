Ausblick: Fortune Bay verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fortune Bay wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,8 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 31,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,058 CAD, gegenüber -0,090 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 64,4 Millionen CAD im Vergleich zu 48,9 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at