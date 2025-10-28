Erste Schätzungen: Fortune Bay stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fortune Bay präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,034 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fortune Bay in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 16,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,058 CAD je Aktie, gegenüber -0,090 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 64,5 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 48,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at