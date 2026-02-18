Ausblick: Forum Energy Technologies legt Quartalsergebnis vor

Forum Energy Technologies stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Forum Energy Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 190,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 201,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD, gegenüber -11,000 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 779,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 816,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at