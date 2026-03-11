Frequency Electronics Aktie

WKN: 858079 / ISIN: US3580101067

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Frequency Electronics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Frequency Electronics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,305 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Frequency Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Frequency Electronics in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 19,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 18,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber 2,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 72,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

