Ausblick: Frontline vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Frontline wird am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten schätzen, dass Frontline für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,267 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Frontline mit einem Umsatz von insgesamt 262,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46,42 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at