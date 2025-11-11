Ausblick: FrontView REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FrontView REIT lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FrontView REIT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,051 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,235 USD, gegenüber -1,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 68,7 Millionen USD im Vergleich zu 59,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

