FrontView REIT Aktie
WKN DE: A40QY6 / ISIN: US35922N1000
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: FrontView REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
FrontView REIT lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FrontView REIT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,051 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,235 USD, gegenüber -1,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 68,7 Millionen USD im Vergleich zu 59,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FrontView REIT Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: FrontView REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: FrontView REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)