Ausblick: Gamblingcom Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gamblingcom Group wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,186 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gamblingcom Group einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 41,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,866 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 172,5 Millionen USD, gegenüber 127,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at