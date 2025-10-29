Erste Schätzungen: Gamblingcom Group präsentiert Quartalsergebnisse

Gamblingcom Group wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,186 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gamblingcom Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 41,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,866 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,850 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 172,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 127,2 Millionen USD waren.

