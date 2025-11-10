Ausblick: Gaming Innovation Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gaming Innovation Group wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -5,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 24,5 Millionen EUR für Gaming Innovation Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 348,2 Millionen SEK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie, gegenüber -4,800 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 106,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 1,40 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

