27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gaming Innovation Group präsentiert voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,020 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gaming Innovation Group -5,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 24,8 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 348,2 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR, gegenüber -4,800 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 106,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

