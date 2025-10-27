Gaming Innovation Group Aktie
WKN DE: A2PA3E / ISIN: US36467X2062
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gaming Innovation Group präsentiert voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,020 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gaming Innovation Group -5,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 24,8 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 348,2 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR, gegenüber -4,800 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 106,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden SEK generiert wurden.
