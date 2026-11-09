Genovis AB Aktie

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WKN DE: A0Q4ER / ISIN: SE0002485979

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Genovis AB präsentiert Quartalsergebnisse

Genovis AB lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,053 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,83 Prozent verringert. Damals waren 0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,5 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Genovis AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,7 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,287 SEK, gegenüber 0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 141,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 129,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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