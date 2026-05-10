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WKN DE: A1H49P / ISIN: IM00B3RLCZ58

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Geodrill legt Quartalsergebnis vor

Geodrill lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Geodrill die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 48,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 70,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,130 USD, gegenüber -0,040 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 190,3 Millionen USD im Vergleich zu 258,4 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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