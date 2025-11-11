Ausblick: Gilat Satellite Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gilat Satellite Networks öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,095 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 51,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 113,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,478 USD, gegenüber 0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 440,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 305,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at