Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gilat Satellite Networks wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,095 USD. Das entspräche einer Verringerung von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 51,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 113,2 Millionen USD gegenüber 74,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,478 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 440,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 305,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

