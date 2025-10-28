Ausblick: Green Brick Partners stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Green Brick Partners wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 452,4 Millionen USD gegenüber 523,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,52 USD aus. Im Vorjahr waren 8,45 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

