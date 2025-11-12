GREENS Aktie

WKN DE: A2DM2M / ISIN: JP3274090004

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: GREENS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GREENS wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 72,80 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GREENS noch 110,16 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,97 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,07 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 300,80 JPY, gegenüber 368,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 53,53 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,65 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

