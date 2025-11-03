Ausblick: Grifols SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grifols SA wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,209 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,85 Milliarden EUR gegenüber 1,79 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,754 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,230 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,52 Milliarden EUR, gegenüber 7,21 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at