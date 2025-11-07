Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Performance unter der Lupe
|
07.11.2025 10:04:27
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 07.11.2015 wurde das Grifols SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 22,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,455 Grifols SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 10,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 473,64 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,64 Prozent verringert.
Der Grifols SA-Wert an der Börse wurde auf 7,30 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Grifols SA
|10,22
|-0,29%
