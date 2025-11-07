Grifols Aktie

Grifols für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

Performance unter der Lupe 07.11.2025 10:04:27

IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grifols SA gewesen.

Am 07.11.2015 wurde das Grifols SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 22,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,455 Grifols SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 10,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 473,64 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,64 Prozent verringert.

Der Grifols SA-Wert an der Börse wurde auf 7,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Grifols SAmehr Nachrichten

Analysen zu Grifols SAmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Grifols SA 10,22 -0,29% Grifols SA

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

