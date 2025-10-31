Grifols Aktie

Grifols für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 31.10.2025 10:04:19

IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,312 Grifols SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 11,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,97 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 51,03 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Grifols SA betrug jüngst 7,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grifols SAmehr Nachrichten