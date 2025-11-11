Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie
WKN DE: A1C0N1 / ISIN: COT29PA00025
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grupo Aval Acciones y Valores Grupo die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 21,25 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo ein EPS von 17,51 COP je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 60,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4.556,34 Milliarden COP gegenüber 11.515,70 Milliarden COP im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 99,46 COP, gegenüber 42,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 18.416,27 Milliarden COP geschätzt, nachdem im Vorjahr 45.653,04 Milliarden COP erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Aval Acciones y Valores Grupomehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Aval Acciones y Valores Grupomehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
|782,00
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.