Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grupo Aval Acciones y Valores Grupo die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 21,25 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo ein EPS von 17,51 COP je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 60,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4.556,34 Milliarden COP gegenüber 11.515,70 Milliarden COP im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 99,46 COP, gegenüber 42,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 18.416,27 Milliarden COP geschätzt, nachdem im Vorjahr 45.653,04 Milliarden COP erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at