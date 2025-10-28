Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 21,25 COP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,51 COP je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4.556,34 Milliarden COP aus – das entspräche einem Minus von 60,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.515,70 Milliarden COP in den Büchern standen.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 99,46 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 42,75 COP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 18.416,27 Milliarden COP, nachdem im Vorjahr 45.653,04 Milliarden COP in den Büchern standen.

