Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,106 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 59,06 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,507 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,69 Milliarden USD, gegenüber 11,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at