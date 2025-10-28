Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie

WKN DE: A12A8M / ISIN: US40053W1018

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo äußert sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,106 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 17,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 59,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,81 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,507 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,69 Milliarden USD, gegenüber 11,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

