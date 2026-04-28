GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: GSK legt Quartalsergebnis vor
GSK wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GSK noch 1,00 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,47 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,23 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,82 USD, gegenüber 3,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 45,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,05 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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