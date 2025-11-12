GSR II Meteora Acquisition a Aktie

GSR II Meteora Acquisition a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D2GR / ISIN: US09174P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 07:01:06

Ausblick: GSR II Meteora Acquisition A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GSR II Meteora Acquisition A wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,040 USD aus. Im letzten Jahr hatte GSR II Meteora Acquisition A einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent auf 149,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,433 USD, gegenüber -0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 629,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 573,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GSR II Meteora Acquisition Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu GSR II Meteora Acquisition Corp Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GSR II Meteora Acquisition Corp Registered Shs -A- 2,55 -4,14% GSR II Meteora Acquisition Corp Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen