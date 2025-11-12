GSR II Meteora Acquisition a Aktie
WKN DE: A3D2GR / ISIN: US09174P1057
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: GSR II Meteora Acquisition A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GSR II Meteora Acquisition A wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,040 USD aus. Im letzten Jahr hatte GSR II Meteora Acquisition A einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent auf 149,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,433 USD, gegenüber -0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 629,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 573,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GSR II Meteora Acquisition Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: GSR II Meteora Acquisition A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: GSR II Meteora Acquisition A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: GSR II Meteora Acquisition A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu GSR II Meteora Acquisition Corp Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.