Ausblick: GSR II Meteora Acquisition A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GSR II Meteora Acquisition A wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,040 USD aus. Im letzten Jahr hatte GSR II Meteora Acquisition A einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent auf 149,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,433 USD, gegenüber -0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 629,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 573,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at