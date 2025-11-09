Guardian Pharmacy Service a Aktie
WKN DE: A3EXGR / ISIN: US40145W1018
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Guardian Pharmacy Services A präsentiert Quartalsergebnisse
Guardian Pharmacy Services A wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,235 USD aus. Im letzten Jahr hatte Guardian Pharmacy Services A einen Verlust von -2,000 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Guardian Pharmacy Services A nach den Prognosen von 4 Analysten 354,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 314,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,953 USD je Aktie, gegenüber -1,770 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Guardian Pharmacy Services A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Guardian Pharmacy Services A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: Guardian Pharmacy Services A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Guardian Pharmacy Services Inc Regsotered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.