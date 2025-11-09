ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Guardian Pharmacy Service a Aktie

WKN DE: A3EXGR / ISIN: US40145W1018

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Guardian Pharmacy Services A präsentiert Quartalsergebnisse

Guardian Pharmacy Services A wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,235 USD aus. Im letzten Jahr hatte Guardian Pharmacy Services A einen Verlust von -2,000 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Guardian Pharmacy Services A nach den Prognosen von 4 Analysten 354,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 314,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,953 USD je Aktie, gegenüber -1,770 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

