WKN DE: A1J7RT / ISIN: INE026A01025

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gujarat State Fertilizers Chemicals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gujarat State Fertilizers Chemicals wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,49 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Gujarat State Fertilizers Chemicals 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 27,01 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals 26,35 Milliarden INR umsetzen können.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 14,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,83 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 83,08 Milliarden INR, gegenüber 58,01 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

