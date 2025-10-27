Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gujarat State Fertilizers Chemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals noch 7,49 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,51 Prozent auf 27,01 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 14,90 INR im Vergleich zu 14,83 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 83,08 Milliarden INR, gegenüber 58,01 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at