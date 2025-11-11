GVS S.p.A Az nominativa Aktie
WKN DE: A2P5NE / ISIN: IT0005411209
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: GVS Az nominativa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GVS Az nominativa wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 106,9 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 106,1 Millionen EUR aus.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,237 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 436,0 Millionen EUR, gegenüber 428,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
