GVS S.p.A Az nominativa Aktie

GVS S.p.A Az nominativa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P5NE / ISIN: IT0005411209

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: GVS Az nominativa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GVS Az nominativa wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 106,9 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 106,1 Millionen EUR aus.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,237 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 436,0 Millionen EUR, gegenüber 428,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GVS S.p.A Az nominativamehr Nachrichten

Analysen zu GVS S.p.A Az nominativamehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GVS S.p.A Az nominativa 4,16 -0,60% GVS S.p.A Az nominativa

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen