Erste Schätzungen: GVS Az nominativa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GVS Az nominativa veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,080 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GVS Az nominativa 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,1 Millionen EUR – ein Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GVS Az nominativa 106,9 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,237 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,190 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,0 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 428,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
