GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: GXO Logistics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GXO Logistics lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,784 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,50 USD je Aktie, gegenüber 1,12 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 13,19 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
