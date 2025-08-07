GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2025

^* Im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar erzielt,

was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das organische

Umsatzwachstum betrug 6 % und war damit das beste Ergebnis seit neun

Quartalen

* Neue Geschäftsabschlüsse in Höhe von 307 Millionen US-Dollar, ein Anstieg

von 13 % gegenüber dem Vorjahr

* Erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2025

* Gibt CFO-Wechsel bekannt

GREENWICH, Connecticut, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc.

(NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 gemeldet.

Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, erklärte:?Im zweiten Quartal

erzielten wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von

16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit erreichten wir das höchste

organische Umsatzwachstum seit neun Quartalen und erzielten ein bereinigtes

EBITDA von 212 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem

Vorjahr entspricht.

Wir haben neue Aufträge im Wert von 307 Millionen US-Dollar unterzeichnet,

wodurch sich die Auftragseingänge im ersten Halbjahr auf über eine halbe

Milliarde US-Dollar belaufen. Wir haben die endgültige behördliche Genehmigung

für die Übernahme von Wincanton erhalten, die Wachstumschancen in Großbritannien

sowie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Industrie in ganz Europa eröffnen

wird. Wir werden die Integration in den kommenden Wochen beginnen, und die Teams

von GXO und Wincanton arbeiten bereits gemeinsam an einer Reihe strategischer

Ausschreibungen.

Angesichts unserer über den Erwartungen liegenden Ergebnisse im ersten Halbjahr

erhöhen wir erneut unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr,

nachdem wir bereits im Juni unsere Prognosen für das organische Umsatzwachstum,

das bereinigte EBITDA und den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie

angehoben hatten.

Schließlich haben wir im Juni bekannt gegeben, dass der erfahrene Supply-Chain-

Manager Patrick Kelleher noch in diesem Monat die Leitung von GXO als CEO

übernehmen wird. Die Tätigkeit als CEO von GXO war für mich eine große Ehre. Ich

bin stolz auf alles, was wir erreicht haben, um GXO als echten Branchenführer zu

etablieren, und bin zuversichtlich, dass Herr Kelleher GXO in die nächste

Wachstumsphase führen wird."

Ergebnis des zweiten Quartals 2025

Der Umsatz stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 um 16 % auf 3,3

Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,8 Milliarden US-Dollar im

Vorjahreszeitraum. Der organische Umsatz(1) stieg um 6 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 28 Millionen US-Dollar, verglichen mit 39

Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der verwässerte Gewinn pro Aktie

(?EPS") belief sich auf 0,23 US-Dollar, verglichen mit 0,32 US-Dollar im zweiten

Quartal 2024.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes

EBITDA(1)") belief sich auf 212 Millionen US-Dollar, verglichen mit 187

Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn

pro Aktie(1) belief sich auf 0,57 US-Dollar, verglichen mit 0,55 US-Dollar im

zweiten Quartal 2024.

GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3

Millionen US-Dollar, verglichen mit 115 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal

2024. Im zweiten Quartal 2025 verwendete GXO einen freien Cashflow(1) von 43

Millionen US-Dollar, verglichen mit einem freien Cashflow(1) von 31 Millionen

US-Dollar, der im zweiten Quartal 2024 erzielt wurde. Der freie Cashflow(1) von

GXO für das zweite Quartal spiegelt Investitionen in das Betriebskapital und die

Zahlung einer einmaligen regulatorischen Angelegenheit wider, die im ersten

Quartal verbucht wurde.

____________________________

(1) Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im

Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne zweckgebundene

Barmittel), die ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung(1) auf

205 Millionen US-Dollar, 2,7 Milliarden US-Dollar bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar.

Prognose

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025(2) wie folgt

aktualisiert:

* Organisches Umsatzwachstum(1) von 3,5 % auf 6,5 %;

* Bereinigte EBITDA(1) von 865 auf 885 Millionen US-Dollar;

* Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie(1) von 2,43 auf 2,63 US-Dollar;

und

* Bereinigtes EBITDA(1) zu Free Cashflow(1) von 25 % auf 35 %.

Unternehmen gibt Wechsel des CFOs bekannt

GXO gab außerdem bekannt, dass Baris Oran plant, von seiner Position als Chief

Financial Officer zurückzutreten, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Herr Oran wird bis zur Ernennung eines Nachfolgers in seiner Funktion

verbleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Wilson fügte hinzu:?Baris hat sich nicht nur für die Leistung des Unternehmens

engagiert, sondern auch für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. GXO ist für

die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt, was zum großen Teil seinen

wertvollen Beiträgen zu verdanken ist."

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, dem 6. August 2025, um 8:30 Uhr eine Telefonkonferenz

abhalten. Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können

gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen;

internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13754139. Ein Live-

Webcast der Konferenz wird im Bereich?Investor Relations" der

Unternehmenswebsite, investors.gxo.com, verfügbar sein. Die Konferenz wird bis

zum 20. August 2025 verfügbar sein. Um auf die Aufzeichnung per Telefon

zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer

877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte

verwenden Sie den Teilnehmercode 13754139.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner

Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der

Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000

Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als

18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende

Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen

mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die

skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in

Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und

folgen Sie GXO auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube .

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,

stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-

Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP

bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

____________________________

(2) Unser Ausblick basiert auf den aktuellen Wechselkursen.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser

Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),

bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,

bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie

(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,

Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,

Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das

investierte Kapital (?ROIC").

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse

unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente

nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO

widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger

beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von

Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen

können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden

Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen

möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO

sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO

zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS enthalten Bereinigungen für

Transaktions- und Integrationskosten, regulatorische Angelegenheiten und

Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere

Bereinigungen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Anpassungen für

Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf

zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme,

Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten,

Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte

für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie

bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-

Systemen umfassen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und

Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die Beilegung von regulatorischen und

rechtlichen Angelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich

auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,

das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten

Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum

zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur

(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen

und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt

sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative

Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends

in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische

Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen

aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist,

und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen

Ergebnisse von einem Zeitraum zum anderen verbessern, indem sie die Auswirkungen

bestimmter Kosten und Gewinne herausrechnen, die nach Ansicht des Managements

nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung auf

erworbene immaterielle Assets.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows

wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden

zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir

glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den Free

Cash Flow als den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der

Investitionen in Sachanlagen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von

Immobilien und Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows

als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettohebelwirkung

wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet,

indem man die Kontokorrentkredite addiert und die liquiden Mittel (ohne liquide

Mittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung und der

Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf

Monate abzieht. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten

zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das

durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern

eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und

nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance

über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei

finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung

der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das

bereinigte EBITDA, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und die Free-

Cashflow-Umwandlung für das Gesamtjahr 2025 ist eine Überleitung dieser nicht

auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund

der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die

wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht

ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine

erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben,

weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und

Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen

Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils

gültigen Fassung. Alle Aussagen, die auf keinen historischen Fakten beruhen,

sind oder können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden,

einschließlich unserer Prognosen für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des

organischen Umsatzwachstums, des bereinigten EBITDA, des bereinigten

verwässerten Gewinns je Aktie und der Umwandlung des freien Cashflows. In

einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von

zukunftsgerichteten Begriffen wie?vorwegnehmen",?schätzen",?glauben",

?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",?kann",?planen",?potenziell",

?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",?Zielsetzung",?Prognose",

?Vorhersage",?Ziel",?Anleitung",?Ausblick",?Anstrengung",

?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar.

Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht

zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten

Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und

seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter

zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den

gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die

tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der

Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem

zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs

abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen a US-Dollar

ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem

wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem

die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben

sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen;

Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;

Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in

Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die

Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die

erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und

Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen,

einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu

realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder

Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig

beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu

entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme

zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu

beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,

einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken

im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von

Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit

leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter;

unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die

erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen;

Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim

Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren

Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich

Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen

in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder

politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs

aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche

Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres

Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des

Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung

der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung

der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der

ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen

potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationstechnologie oder

die Datensicherheit ; und die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder

Geschäftssysteme erfolgreich zu implementieren; unsere Fähigkeit, die Ziele in

den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine

Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte

damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu

behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken,

dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte

solcher Faktoren interpretiert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen

Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder

Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,

falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für

bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.

In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für

das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere

Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter

Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Medienkontakt

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, June 30,

--------------------------- --------------------------

(Dollars in millions,

shares in thousands,

except per share

amounts) 2025 2024 2025 2024

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302

Direct operating

expense 2,813 2,389 5,371 4,445

Selling, general and

administrative expense 272 270 533 519

Depreciation and

amortization expense 110 99 219 191

Transaction and

integration costs 14 15 36 34

Restructuring costs

and other 2 1 19 17

Regulatory

matter((1))and

litigation expense (1 ) (3 ) 65 60

------------- ------------- ------------- ------------

Operating income 89 75 33 36

Other income

(expense), net (10 ) 1 (15 ) 7

Interest expense, net (36 ) (23 ) (68 ) (36 )

------------- ------------- ------------- ------------

Income (loss) before

income taxes 43 53 (50 ) 7

Income tax expense (15 ) (14 ) (17 ) (4 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss) 28 39 (67 ) 3

Net income

attributable to

noncontrolling

interests ("NCI") (2 ) (1 ) (3 ) (2 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1

------------- ------------- ------------- ------------

Earnings (loss) per

share

Basic $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01

Diluted $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01

Weighted-average

shares used in

computation of

earnings (loss) per

share

Basic 114,812 119,427 116,890 119,350

Diluted 115,055 119,683 116,890 119,680

(1) Im Jahr 2024 fochten die italienischen Steuerbehörden die Abzugsfähigkeit

von Mehrwertsteuerzahlungen des Unternehmens an bestimmte Drittdienstleister an.

Für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 hat das Unternehmen

Aufwendungen in Höhe von 1 Million US-Dollar freigegeben und 65 Millionen US-

Dollar verbucht, einschließlich Rechtskosten im Zusammenhang mit dieser

Angelegenheit.

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

December

June 30, 31,

(Dollars in millions, shares in thousands, except

per share amounts) 2025 2024

------------------------------------------------------ ------------ -----------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents $ 205 $ 413

Accounts receivable, net of allowance of $11 and $15 1,950 1,799

Other current assets 434 429

------------ -----------

Total current assets 2,589 2,641

------------ -----------

Long-term assets

Property and equipment, net of accumulated

depreciation of $1,974 and $1,732 1,264 1,160

Operating lease assets 2,646 2,329

Goodwill 3,827 3,549

Intangible assets, net of accumulated amortization

of $724 and $618 1,008 986

Other long-term assets 592 601

------------ -----------

Total long-term assets 9,337 8,625

------------ -----------

Total assets $ 11,926 $ 11,266

------------ -----------

LIABILITIES AND EQUITY

Current liabilities

Accounts payable $ 691 $ 776

Accrued expenses 1,381 1,271

Current debt 90 110

Current operating lease liabilities 732 647

Other current liabilities 516 385

------------ -----------

Total current liabilities 3,410 3,189

------------ -----------

Long-term liabilities

Long-term debt 2,596 2,521

Long-term operating lease liabilities 2,139 1,898

Other long-term liabilities 806 623

------------ -----------

Total long-term liabilities 5,541 5,042

------------ -----------

Commitments and Contingencies

Stockholders' Equity

Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000

shares authorized, 119,808 and 119,496 shares issued

and 114,452 and 119,496 shares outstanding,

respectively 1 1

Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares,

respectively (202 ) -

Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000

shares authorized, 0 issued and outstanding - -

Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,645 2,629

Retained earnings 616 686

Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)

("AOCIL") (120 ) (313 )

------------ -----------

Total stockholders' equity before NCI 2,940 3,003

------------ -----------

NCI 35 32

------------ -----------

Total equity 2,975 3,035

------------ -----------

Total liabilities and equity $ 11,926 $ 11,266

------------ -----------

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Six Months Ended June

30,

----------------------

(In millions) 2025 2024

-------------------------------------------------------- ---------- -----------

Cash flows from operating activities:

Net income (loss) $ (67 ) $ 3

Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash

provided by operating activities

Depreciation and amortization expense 219 191

Stock-based compensation expense 23 19

Deferred tax benefit (25 ) (16 )

Other 7 10

Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable 18 56

Other assets 39 (8 )

Accounts payable (151 ) (82 )

Accrued expenses and other liabilities (31 ) (8 )

---------- -----------

Net cash provided by operating activities 32 165

---------- -----------

Cash flows from investing activities:

Capital expenditures (125 ) (161 )

Proceeds from sale of property and equipment 2 10

Acquisition of businesses, net of cash acquired - (863 )

---------- -----------

Net cash used in investing activities (123 ) (1,014 )

---------- -----------

Cash flows from financing activities:

Common stock repurchased (200 ) -

Proceeds from debt, net - 1,085

Net borrowings under revolving credit facilities 8 -

Repayments of debt, net (55 ) (196 )

Repayments of finance lease obligations (24 ) (19 )

Taxes paid related to net share settlement of equity

awards (7 ) (7 )

Net changes in bank overdraft positions 64 3

Other (13 ) (9 )

---------- -----------

Net cash provided by (used in) financing activities (227 ) 857

---------- -----------

Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 40 (7 )

---------- -----------

Net increase (decrease) in cash, restricted cash and

cash equivalents (278 ) 1

Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning

of period 485 470

---------- -----------

Cash, restricted cash and cash equivalents, end of

period $ 207 $ 471

---------- -----------

Reconciliation of cash, restricted cash and cash

equivalents

Cash and cash equivalents $ 205 $ 469

Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 2

---------- -----------

Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 207 $ 471

---------- -----------

Non-cash financing activities:

Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ -

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

Revenue disaggregated by geographical area was as

follows:

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, June 30,

--------------------- ------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

---------------- --------- ----------- --------- --------

United Kingdom $ 1,590 $ 1,289 $ 2,981 $ 2,202

United States 767 731 1,519 1,478

Netherlands 253 220 485 438

France 216 201 402 401

Spain 166 145 309 274

Italy 105 97 200 190

Other 202 163 380 319

--------- ----------- --------- --------

Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302

--------- ----------- --------- --------

Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden

aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen

aufgeschlüsselt:

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, June 30,

--------------------- ------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------------------- --------- ----------- --------- --------

Omnichannel retail $ 1,626 $ 1,316 $ 3,048 $ 2,338

Technology and consumer electronics 402 363 795 745

Industrial and manufacturing 403 331 765 597

Food and beverage 359 326 673 642

Consumer packaged goods 290 290 574 585

Other 219 220 421 395

--------- ----------- --------- --------

Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302

--------- ----------- --------- --------

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended Trailing

June 30, June 30, Twelve

----------------------- ----------------------- Year Months

Ended Ended

December June 30,

(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 2025

------------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss)

attributable to

GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63

Net income

attributable to

NCI 2 1 3 2 4 5

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Interest

expense, net 36 23 68 36 103 135

Income tax

expense 15 14 17 4 8 21

Depreciation and

amortization

expense 110 99 219 191 415 443

Transaction and

integration

costs 14 15 36 34 76 78

Restructuring

costs and other 2 1 19 17 27 29

Regulatory

matter and

litigation

expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64

Unrealized

(gain) loss on

foreign currency

contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Adjusted

EBITDA(()(1)) $ 212 $ 187 $ 375 $ 341 $ 815 $ 849

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302

Operating income $ 89 $ 75 $ 33 $ 36

Operating income

margin(()(2)) 2.7 % 2.6 % 0.5 % 0.7 %

Adjusted EBITDA

margin(()(1)(3)) 6.4 % 6.6 % 6.0 % 6.4 %

(1) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die operative Gewinnmarge wird als Betriebsergebnis geteilt durch den Umsatz

des Berichtszeitraums berechnet.

(3) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den

Umsatz des Berichtszeitraums berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended Trailing

June 30, June 30, Twelve

----------------------- ----------------------- Year Months

Ended Ended

December June 30,

(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 2025

------------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss)

attributable to

GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63

Net income

attributable to

NCI 2 1 3 2 4 5

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Net income

(loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Interest

expense, net 36 23 68 36 103 135

Income tax

expense 15 14 17 4 8 21

Amortization of

intangible

assets acquired 30 22 59 41 108 126

Transaction and

integration

costs 14 15 36 34 76 78

Restructuring

costs and other 2 1 19 17 27 29

Regulatory

matter and

litigation

expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64

Unrealized

(gain) loss on

foreign currency

contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Adjusted

EBITA(()(1)) $ 132 $ 110 $ 215 $ 191 $ 508 $ 532

----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------

Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302

Adjusted EBITA

margin(()(1)(2)) 4.0 % 3.9 % 3.4 % 3.6 %

(1) Siehe den Abschnitt?Non-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die bereinigte EBITA Marge wird berechnet als bereinigtes EBITA geteilt

durch den Umsatz des Zeitraums.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited)

Three Months Ended June

30, Six Months Ended June 30,

--------------------------- --------------------------

(Dollars in millions,

shares in thousands,

except per share

amounts) 2025 2024 2025 2024

------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3

Net income

attributable to NCI (2 ) (1 ) (3 ) (2 )

------------- ------------- ------------- ------------

Net income (loss)

attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1

------------- ------------- ------------- ------------

Amortization of

intangible assets

acquired 30 22 59 41

Transaction and

integration costs 14 15 36 34

Restructuring costs

and other 2 1 19 17

Regulatory matter and

litigation expense (1 ) (3 ) 65 60

Unrealized (gain) loss

on foreign currency

contracts 8 (1 ) 18 (4 )

Income tax associated

with the adjustments

above(()(1)) (13 ) (6 ) (27 ) (29 )

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted net income

attributable to

GXO(()(2)) $ 66 $ 66 $ 100 $ 120

------------- ------------- ------------- ------------

Adjusted basic

EPS(()(2)) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.86 $ 1.01

Adjusted diluted

EPS(()(2)) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.85 $ 1.00

Weighted-average

shares used in

computation of

adjusted earnings per

share

Basic 114,812 119,427 116,890 119,350

Diluted(()(3)) 115,055 119,683 117,160 119,680

(1) Der auf die Posten angewandte Einkommensteuersatz basiert auf dem GAAP-

Jahressteuersatz.

(2) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(3) Die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie (GAAP) für das am 30. Juni

2025 endende Halbjahr schließt 270 Tausend Aktien aufgrund ihres

Verwässerungseffekts aus.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow:

Three Months Six Months Ended

Ended June 30, June 30,

------------------- --------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

-------------------------------------- --------- --------- ---------- ---------

Cash flows from operations(()(1)) $ 3 $ 115 $ 32 $ 165

Capital expenditures (47 ) (88 ) (125 ) (161 )

Proceeds from sale of property and

equipment 1 4 2 10

--------- --------- ---------- ---------

Free cash flow(()(2)) $ (43 ) $ 31 $ (91 ) $ 14

--------- --------- ---------- ---------

(1) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.

(2) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, June 30,

--------------------- --------------------

(In millions) 2025 2024 2025 2024

------------------------------------ ----------- --------- ----------- --------

Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302

Revenue from acquired

business(()(1)) (168 ) - (655 ) -

Foreign exchange rates (127 ) - (94 ) -

----------- --------- ----------- --------

Organic revenue(()(2)) $ 3,004 $ 2,846 $ 5,527 $ 5,302

----------- --------- ----------- --------

Revenue growth(()(3)) 15.9 % 18.4 %

Organic revenue growth(()(2)(4)) 5.6 % 4.2 %

(1) Das Unternehmen schließt Umsätze aus erworbenen Unternehmen für nicht

vergleichbare Zeiträume aus.

(2) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(3) Das Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des Umsatzes im

Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

(4) Das organische Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des

organischen Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Reconciliation of Total Debt and Net Debt:

June

(In millions) 30, 2025

--------------------------------------------------------------- ----------

Current debt $ 90

Long-term debt 2,596

----------

Total debt(()(1)) $ 2,686

Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 64

Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (205 )

----------

Net debt(()(2)) $ 2,545

----------

(1) Einschließlich Finanzierungsleasing und sonstiger Schulden in Höhe von 405

Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025.

(2) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) June 30, 2025

------------------------------------- ----------------

Total debt $ 2,686

Trailing twelve months net income $ 68

----------------

Debt to net income ratio 39.5x

----------------

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) June 30, 2025

------------------------------------------------- ----------------

Net debt(()(1)) $ 2,545

Trailing twelve months adjusted EBITDA(()(1)) $ 849

----------------

Net leverage ratio(()(1)) 3.0x

----------------

(1) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

Adjusted EBITA, net of income taxes paid:

Six Months Ended Trailing

June 30, Year Twelve

------------------- Ended Months

December Ended

31, June 30,

(In millions) 2025 2024 2024 2025

---------------------------------- --------- --------- ---------- -------------

Adjusted EBITA(()(1)) $ 215 $ 191 $ 508 $ 532

Less: Cash paid for income taxes (10 ) (19 ) (43 ) (34 )

--------- --------- ---------- -------------

Adjusted EBITA, net of income

taxes paid(()(1)) $ 205 $ 172 $ 465 $ 498

--------- --------- ---------- -------------

(1) Siehe den Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser

Pressemitteilung.

Return on Invested Capital (ROIC):

June 30,

-------------------------

(In millions) 2025 2024 Average

----------------------------------------- ------------ ------------ -----------

Selected Assets:

Accounts receivable, net $ 1,950 $ 1,909 $ 1,930

Other current assets 434 419 427

Property and equipment, net 1,264 1,093 1,179

Selected Liabilities:

Accounts payable $ (691 ) $ (690 ) $ (691 )

Accrued expenses (1,381 ) (1,286 ) (1,334 )

Other current liabilities(()(1)) (452 ) (399 ) (426 )

------------ ------------ -----------

Invested capital $ 1,124 $ 1,046 $ 1,085

------------ ------------ -----------

Trailing twelve months net income to

average invested capital 6.3 %

Operating return on invested

capital(()(2)(3)) 45.9 %

(1) Zum 30. Juni 2025 und 2024 sind Banküberziehungskredite in Höhe von 64

Millionen US-Dollar bzw. 3 Millionen US-Dollar nicht berücksichtigt.

(2) Siehe Abschnitt?Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(3) Die operative Kapitalrendite wird berechnet als bereinigtes EBITA der

letzten zwölf Monate abzüglich gezahlter Ertragsteuern geteilt durch das

durchschnittlich investierte Kapital.

Â°