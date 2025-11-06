GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
|
06.11.2025 14:58:38
GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2025
^* Rekordquartalsumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8 %
gegenüber dem Vorjahr, mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 %
* Unterzeichnete Neugeschäfte im Wert von 280 Millionen US-Dollar, ein Anstieg
von 24 % gegenüber dem Vorjahr
* Operativer Cashflow von 232 Millionen US-Dollar und freier Cashflow von 187
Millionen US-Dollar erwirtschaftet
* Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt
GREENWICH, Conn., Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE:
GXO) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt.
Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO:?Wir haben im dritten Quartal
einen Rekordumsatz sowie ein zweistelliges bereinigtes EBITDA-Wachstum erzielt,
was die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von GXO
unterstreicht. Die Zahl der neu gewonnenen Aufträge stieg im Vergleich zum
Vorjahr um 24 % und unsere Auftragsbestände, die sich auf 2,3 Milliarden US-
Dollar belaufen, sind geografisch diversifiziert und wachsen in starken
Sektoren. Die Integration von Wincanton schreitet zügig voran, die
Synergieeffekte werden planmäßig realisiert und zum Jahresende freuen wir uns,
unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigen.
Mit Blick auf die Zukunft sind unsere klaren Prioritäten die Beschleunigung des
Wachstums und die Ausweitung der Margen. Seit ich im August bei GXO angefangen
habe, ich von der Qualität unserer Betriebsabläufe und Teams tief beeindruckt.
Wir bauen auf einer starken Position auf und sind bereit, in eine neue Ära des
Wachstums einzutreten, die unseren Kunden und Aktionären einen erheblichen
Mehrwert bringt."
Ergebnis des dritten Quartals 2025
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar,
verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2024. Der organische
Umsatz(1) stieg um 4 %.
Der Reingewinn betrug 60 Millionen US-Dollar, verglichen mit 35 Millionen US-
Dollar im 3. Quartal 2024. Das verwässerte Ergebnis pro Aktie betrug 0,51 US-
Dollar gegenüber 0,28 US-Dollar im 3. Quartal 2024.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes
EBITDA(1)") betrug 251 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 223 Millionen US-
Dollar im 3. Quartal 2024. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie(1)
betrug 0,79 US-Dollar, verglichen mit 0,79 US-Dollar im dritten Quartal 2024.
GXO erwirtschaftete 232 Millionen US-Dollar an Cashflow aus der
Geschäftstätigkeit, verglichen mit 198 Millionen US-Dollar im dritten Quartal
2024. Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow(1) in
Höhe von 187 Millionen US-Dollar, verglichen mit 110 Millionen US-Dollar im
dritten Quartal 2024.
_____________________________________
(1)(Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im
Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.)
Barguthaben und offene Forderungen
Zum 30. September 2025 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne liquide Mittel
mit Verfügungsbeschränkung), die ausstehenden Verbindlichkeiten und die
Nettoverschuldung(1) auf 339 Millionen US-Dollar, 2,7 Milliarden US-Dollar bzw.
2,4 Milliarden US-Dollar.
Prognose
Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025(2) wie folgt:
* Organisches Umsatzwachstum(1) von 3,5 % auf 6,5 %;
* Bereinigte EBITDA(1) von 865 auf 885 Millionen US-Dollar;
* Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie(1) von 2,43 auf 2,63 US-Dollar;
und
* Bereinigtes EBITDA(1) zu Free Cashflow(1) von 25 % auf 35 %.
Telefonkonferenz
GXO wird am Mittwoch, 5. November 2025 um 8:30 Uhr Eastern Time eine
Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada)
unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen
+1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13755806. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im
Bereich?Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com
(https://investors.gxo.com/), verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 20.
November 2025 archiviert. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen
Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an;
internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie
den Teilnehmercode 13755806.
Über GXO Logistics
GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner
Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der
Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000
Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als
18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende
Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen
mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die
skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in
Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com (https://gxo.com/), um weitere
Informationen zu erhalten, und vernetzen Sie sich mit GXO auf LinkedIn
(https://linkedin.com/company/gxologistics), X (https://x.com/gxologistics),
Facebook (https://facebook.com/gxologistics), Instagram
(https://instagram.com/gxologistics) und YouTube
(https://youtube.com/@gxologistics).
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission (?SEC") vorgeschrieben,
stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-
Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP
bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.
Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser
Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"),
bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge,
bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie
(unverwässert und verwässert) (?bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow,
Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum,
Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das
investierte Kapital (?ROIC").
_____________________________________
(2)( Unsere Prognose basiert auf den aktuellen Wechselkursen.)
Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse
unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente
nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO
widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger
beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von
Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen
können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden
Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen
möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO
sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.
Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO
zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS enthalten Bereinigungen für
Transaktions- und Integrationskosten, regulatorische Angelegenheiten und
Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere
Bereinigungen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Anpassungen für
Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf
zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme,
Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten,
Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte
für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie
bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-
Systemen umfassen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und
Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die Beilegung von regulatorischen und
rechtlichen Angelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich
auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.
Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge,
das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten
Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum
zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur
(Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen
und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt
sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative
Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends
in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.
Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische
Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen
aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.
Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist,
und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen
Ergebnisse von einem Zeitraum zum anderen verbessern, indem sie die Auswirkungen
bestimmter Kosten und Gewinne herausrechnen, die nach Ansicht des Managements
nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung auf
erworbene immaterielle Assets.
Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows
wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden
zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir
glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den Free
Cash Flow als den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der
Investitionen in Sachanlagen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von
Immobilien und Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows
als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.
Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettohebelwirkung
wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet,
indem man die Kontokorrentkredite addiert und die liquiden Mittel (ohne liquide
Mittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung und der
Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf
Monate abzieht. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten
zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das
durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern
eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und
nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance
über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.
Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei
finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung
der laufenden Performance von GXO.
In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das
bereinigte EBITDA, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und die Free-
Cashflow-Umwandlung für das Gesamtjahr 2025 ist eine Überleitung dieser nicht
auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund
der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die
wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht
ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine
erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben,
weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und
Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen
Überleitung erforderlich wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Alle Aussagen, die auf keinen historischen Fakten beruhen,
sind oder können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden,
einschließlich unserer Prognosen für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des
organischen Umsatzwachstums, des bereinigten EBITDA, des bereinigten
verwässerten Gewinns je Aktie und der Umwandlung des freien Cashflows. In
einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von
zukunftsgerichteten Begriffen wie?vorwegnehmen",?schätzen",?glauben",
?fortfahren",?könnte",?beabsichtigen",?kann",?planen",?potenziell",
?vorhersagen",?sollte",?wird",?erwarten",?Zielsetzung",?Prognose",
?Vorhersage",?Ziel",?Anleitung",?Ausblick",?Anstrengung",
?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar.
Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht
zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten
Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und
seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter
zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den
gegebenen Umständen für angemessen hält.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der
Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem
zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs
abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen a US-Dollar
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem
wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem
die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben
sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen;
Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel;
Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in
Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die
Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die
erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und
Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen,
einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu
realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder
Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig
beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu
entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme
zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu
beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten,
einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken
im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von
Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit
leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter;
unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die
erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen;
Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim
Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren
Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich
Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen
in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder
politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs
aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche
Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres
Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des
Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung
der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der
ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen
potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationstechnologie oder
die Datensicherheit; und die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder
Geschäftssysteme erfolgreich zu implementieren; unsere Fähigkeit, die Ziele in
den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine
Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte
damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu
behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken,
dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte
solcher Faktoren interpretiert werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen
Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder
Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie,
falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für
bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden.
In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für
das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere
Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter
Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Anlegerkontakt
Kristine Kubacki, CFA
+1 (203) 769-7206
kristine.kubacki@gxo.com
Medienkontakt
Matthew Schmidt
+1 (203) 307-2809
matt.schmidt@gxo.com
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
Three Months Nine Months Ended September
Ended September 30, 30,
--------------------------- ------------------------------
(Dollars in
millions, shares
in thousands,
except per share
amounts) 2025 2024 2025 2024
-------------------- ------------- ------------- ------------- ----------------
Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459
Direct operating
expense 2,857 2,671 8,228 7,116
Selling, general
and administrative
expense 285 265 818 784
Depreciation and
amortization
expense 118 111 337 302
Transaction and
integration costs 14 21 50 55
Restructuring
costs and other 3 9 22 26
Regulatory matter
and litigation
expense((1)) - (1 ) 65 59
------------- ------------- ------------- ----------------
Operating income 118 81 151 117
Other income
(expense), net 5 (6 ) (10 ) 1
Interest expense,
net (35 ) (33 ) (103 ) (69 )
------------- ------------- ------------- ----------------
Income before
income taxes 88 42 38 49
Income tax expense (28 ) (7 ) (45 ) (11 )
------------- ------------- ------------- ----------------
Net income (loss) 60 35 (7 ) 38
Net income
attributable to
noncontrolling
interests ("NCI") (1 ) (2 ) (4 ) (4 )
------------- ------------- ------------- ----------------
Net income (loss)
attributable to
GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34
------------- ------------- ------------- ----------------
Earnings (loss)
per share
Basic $ 0.52 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28
Diluted $ 0.51 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28
Weighted-average
shares used in
computation of
earnings (loss)
per share
Basic 114,473 119,461 116,075 119,387
Diluted 115,329 119,793 116,075 119,718
((1) Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 verzeichnete das
Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar im Zusammenhang
mit der Abzugsfähigkeit von Mehrwertsteuerzahlungen, die das Unternehmen an
bestimmte Drittanbieter geleistet hat. Für die neun Monate bis zum 30.
September 2024 verzeichnete das Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 59
Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Beilegung einer Streitigkeit
zwischen dem Unternehmen und einem seiner Kunden.)
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
September December
30, 31,
(Dollars in millions, shares in thousands, except
per share amounts) 2025 2024
------------------------------------------------------ ------------ -----------
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents $ 339 $ 413
Accounts receivable, net of allowance of $12 and $15 2,015 1,799
Other current assets 452 429
------------ -----------
Total current assets 2,806 2,641
------------ -----------
Long-term assets
Property and equipment, net of accumulated
depreciation of $2,027 and $1,732 1,197 1,160
Operating lease assets 2,589 2,329
Goodwill 3,779 3,549
Intangible assets, net of accumulated amortization
of $749 and $618 959 986
Other long-term assets 577 601
------------ -----------
Total long-term assets 9,101 8,625
------------ -----------
Total assets $ 11,907 $ 11,266
------------ -----------
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Accounts payable $ 716 $ 776
Accrued expenses 1,523 1,271
Current debt 522 110
Current operating lease liabilities 743 647
Other current liabilities 430 385
------------ -----------
Total current liabilities 3,934 3,189
------------ -----------
Long-term liabilities
Long-term debt 2,176 2,521
Long-term operating lease liabilities 2,060 1,898
Other long-term liabilities 749 623
------------ -----------
Total long-term liabilities 4,985 5,042
------------ -----------
Commitments and Contingencies
Stockholders' Equity
Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000
shares authorized, 119,842 and 119,496 shares issued
and 114,486 and 119,496 shares outstanding,
respectively 1 1
Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares,
respectively (202 ) -
Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000
shares authorized, 0 issued and outstanding - -
Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,655 2,629
Retained earnings 675 686
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
("AOCIL") (174 ) (313 )
------------ -----------
Total stockholders' equity before NCI 2,955 3,003
------------ -----------
NCI 33 32
------------ -----------
Total equity 2,988 3,035
------------ -----------
Total liabilities and equity $ 11,907 $ 11,266
------------ -----------
GXO Logistics, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
Nine Months Ended
September 30,
----------------------
(In millions) 2025 2024
-------------------------------------------------------- ---------- -----------
Cash flows from operating activities:
Net income (loss) $ (7 ) $ 38
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash
provided by operating activities
Depreciation and amortization expense 337 302
Stock-based compensation expense 34 30
Deferred tax benefit (24 ) (37 )
Other 11 11
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable (76 ) 50
Other assets 40 (21 )
Accounts payable (91 ) (29 )
Accrued expenses and other liabilities 40 19
---------- -----------
Net cash provided by operating activities 264 363
---------- -----------
Cash flows from investing activities:
Capital expenditures (269 ) (255 )
Proceeds from sale of property and equipment 101 16
Acquisition of businesses, net of cash acquired - (863 )
Cross-currency swap agreements settlement (1 ) (5 )
---------- -----------
Net cash used in investing activities (169 ) (1,107 )
---------- -----------
Cash flows from financing activities:
Common stock repurchased (200 ) -
Proceeds from debt, net - 1,085
Net borrowings under revolving credit facilities 38 (66 )
Repayments of debt, net (56 ) (150 )
Repayments of finance lease obligations (38 ) (32 )
Taxes paid related to net share settlement of equity
awards (8 ) (8 )
Other (2 ) -
---------- -----------
Net cash provided by (used in) financing activities (266 ) 829
---------- -----------
Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 30 14
---------- -----------
Net increase (decrease) in cash, restricted cash and
cash equivalents (141 ) 99
Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning
of period 485 470
---------- -----------
Cash, restricted cash and cash equivalents, end of
period $ 344 $ 569
---------- -----------
Reconciliation of cash, restricted cash and cash
equivalents
Cash and cash equivalents $ 339 $ 548
Restricted Cash (included in Other current assets) 3 -
Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 21
---------- -----------
Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 344 $ 569
---------- -----------
Non-cash financing activities:
Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ -
GXO Logistics, Inc.
Key Data
Disaggregation of Revenue
(Unaudited)
Die Einnahmen wurden wie folgt nach geografischen Gebieten
aufgeschlüsselt:
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
----------------------- ----------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
---------------- ----------- ----------- ----------- ----------
United Kingdom $ 1,628 $ 1,525 $ 4,609 $ 3,727
United States 801 771 2,320 2,249
Netherlands 275 242 760 680
France 210 195 612 596
Spain 170 147 479 421
Italy 103 98 303 288
Other 208 179 588 498
----------- ----------- ----------- ----------
Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459
----------- ----------- ----------- ----------
Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden
aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen
aufgeschlüsselt:
Three Months Ended Nine Months Ended September
September 30, 30,
----------------------- ------------------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------
Omnichannel retail $ 1,645 $ 1,479 $ 4,693 $ 3,817
Technology and
consumer electronics 420 392 1,215 1,137
Industrial and
manufacturing 386 376 1,151 973
Food and beverage 371 344 1,044 986
Consumer packaged
goods 324 311 898 896
Other 249 255 670 650
----------- ----------- ----------- ------------------
Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459
----------- ----------- ----------- ------------------
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA
and Adjusted EBITDA Margins
(Unaudited)
Trailing
Twelve
Three Months Ended Nine Months Ended Year Months
September 30, September 30, Ended Ended
----------------------- -----------------------
December September
(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 30, 2025
---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------
Net income
(loss)
attributable
to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89
Net income
attributable
to NCI 1 2 4 4 4 4
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------
Net income
(loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------
Interest
expense, net 35 33 103 69 103 137
Income tax
expense 28 7 45 11 8 42
Depreciation
and
amortization
expense 118 111 337 302 415 450
Transaction
and
integration
costs 14 21 50 55 76 71
Restructuring
costs and
other 3 9 22 26 27 23
Regulatory
matter and
litigation
expense - (1 ) 65 59 59 65
Unrealized
(gain) loss on
foreign
currency
contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 )
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------
Adjusted
EBITDA((1)) $ 251 $ 223 $ 626 $ 564 $ 815 $ 877
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------
Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459
Operating
income $ 118 $ 81 $ 151 $ 117
Operating
income
margin((2)) 3.5 % 2.6 % 1.6 % 1.4 %
Adjusted
EBITDA
margin((1)(3)) 7.4 % 7.1 % 6.5 % 6.7 %
((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
((2) Die operative Gewinnmarge wird als Betriebsergebnis geteilt durch den Umsatz des
Berichtszeitraums berechnet.)
((3) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz
des Berichtszeitraums berechnet.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA
and Adjusted EBITA Margins
(Unaudited)
Trailing
Three Months Ended Nine Months Ended Year Twelve Months
September 30, September 30, Ended Ended
----------------------- -----------------------
December September
(In millions) 2025 2024 2025 2024 31, 2024 30, 2025
---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------
Net income
(loss)
attributable
to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89
Net income
attributable
to NCI 1 2 4 4 4 4
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------
Net income
(loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------
Interest
expense, net 35 33 103 69 103 137
Income tax
expense 28 7 45 11 8 42
Amortization
of intangible
assets
acquired 31 36 90 77 108 121
Transaction
and
integration
costs 14 21 50 55 76 71
Restructuring
costs and
other 3 9 22 26 27 23
Regulatory
matter and
litigation
expense - (1 ) 65 59 59 65
Unrealized
(gain) loss on
foreign
currency
contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 )
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------
Adjusted
EBITA((1)) $ 164 $ 148 $ 379 $ 339 $ 508 $ 548
----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------------
Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459
Adjusted EBITA
margin((1)(2)) 4.8 % 4.7 % 3.9 % 4.0 %
((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
((2) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz des
Berichtszeitraums berechnet.)
GXO Logistics, Inc.
Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income
and Adjusted Earnings Per Share
(Unaudited)
(Dollars in Three Months Ended Nine Months Ended September
millions, shares September 30, 30,
in thousands, --------------------------- ------------------------------
except per share
amounts) 2025 2024 2025 2024
-------------------- ------------- ------------- ------------- ----------------
Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38
Net income
attributable to
NCI (1 ) (2 ) (4 ) (4 )
------------- ------------- ------------- ----------------
Net income (loss)
attributable to
GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34
------------- ------------- ------------- ----------------
Amortization of
intangible assets
acquired 31 36 90 77
Transaction and
integration costs 14 21 50 55
Restructuring
costs and other 3 9 22 26
Regulatory matter
and litigation
expense - (1 ) 65 59
Unrealized (gain)
loss on foreign
currency contracts (7 ) 8 11 4
Income tax
associated with
the adjustments
above((1)) (9 ) (11 ) (36 ) (40 )
------------- ------------- ------------- ----------------
Adjusted net
income
attributable to
GXO((2)) $ 91 $ 95 $ 191 $ 215
------------- ------------- ------------- ----------------
Adjusted basic
EPS((2)) $ 0.79 $ 0.80 $ 1.65 $ 1.80
Adjusted diluted
EPS((2)) $ 0.79 $ 0.79 $ 1.64 $ 1.80
Weighted-average
shares used in
computation of
adjusted earnings
per share
Basic 114,473 119,461 116,075 119,387
Diluted((3)) 115,329 119,793 116,540 119,718
((1) Der auf die Posten angewandte Einkommensteuersatz basiert auf dem
jährlichen effektiven Steuersatz gemäß GAAP.)
((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
((3) Die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie (GAAP) für die neun
Monate bis zum 30. September 2025 schließt 465.000 Aktien aufgrund ihrer
verwässernden Wirkung aus.)
GXO Logistics, Inc.
Other Reconciliations
(Unaudited)
Überleitung vom operativen Cash Flow zum Free Cash Flow:
Three Months Ended Nine Months Ended
September 30, September 30,
---------------------- --------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
----------------------------------- ---------- ----------- ---------- ---------
Cash flows from operations((1)) $ 232 $ 198 $ 264 $ 363
Capital expenditures (144 ) (94 ) (269 ) (255 )
Proceeds from sale of property
and equipment 99 6 101 16
---------- ----------- ---------- ---------
Free cash flow((2)) $ 187 $ 110 $ 96 $ 124
---------- ----------- ---------- ---------
((1) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.)
((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
Überleitung des Umsatzes auf den organischen Umsatz:
Three Months Ended Nine Months Ended September
September 30, 30,
----------------------- ------------------------------
(In millions) 2025 2024 2025 2024
------------------------ ----------- ----------- ----------- ------------------
Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459
Revenue from acquired
business((1)) - - (655 ) -
Foreign exchange rates (115 ) - (209 ) -
----------- ----------- ----------- ------------------
Organic revenue((2)) $ 3,280 $ 3,157 $ 8,807 $ 8,459
----------- ----------- ----------- ------------------
Revenue growth((3)) 7.5 % 14.3 %
Organic revenue
growth((2)(4)) 3.9 % 4.1 %
((1) Das Unternehmen schließt Umsätze aus erworbenen Unternehmen für nicht
vergleichbare Zeiträume aus.)
((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
((3) Das Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des Umsatzes im
Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.)
((4) Das organische Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des
organischen Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.)
GXO Logistics, Inc.
Liquidity Reconciliations
(Unaudited)
Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung:
(In millions) September 30, 2025
----------------------------------------- -------------------------------------
Current debt $ 522
Long-term debt 2,176
-------------------------------------
Total debt((1)) $ 2,698
Less: Cash and cash equivalents
(excluding restricted cash) (339 )
-------------------------------------
Net debt((2)) $ 2,359
-------------------------------------
((1) Einschließlich Finanzierungsleasing und sonstiger Schulden in Höhe von
416 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025.)
((2) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
Überleitung des Verhältnisses von Gesamtverschuldung zu Nettogewinn:
(In millions) September 30, 2025
------------------------------------- -------------------------------
Total debt $ 2,698
Trailing twelve months net income $ 93
-------------------------------
Debt to net income ratio 29.0 x
-------------------------------
Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung:
(In millions) September 30, 2025
----------------------------------------- -------------------------------------
Net debt((1)) $ 2,359
Trailing twelve months adjusted
EBITDA((1)) $ 877
-------------------------------------
Net leverage ratio((1)) 2.7 x
-------------------------------------
((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
GXO Logistics, Inc.
Return on Invested Capital
(Unaudited)
Bereinigtes EBITA, abzüglich der gezahlten Ertragsteuern:
Nine Months Ended Trailing
September 30, Year Ended Twelve Months Ended
---------------------
December
(In millions) 2025 2024 31, 2024 September 30, 2025
------------------- ---------- ---------- --------------- ---------------------
Adjusted
EBITA((1)) $ 379 $ 339 $ 508 $ 548
Less: Cash paid
for income taxes (35 ) (26 ) (43 ) (52 )
---------- ---------- --------------- ---------------------
Adjusted EBITA,
net of income
taxes paid((1)) $ 344 $ 313 $ 465 $ 496
---------- ---------- --------------- ---------------------
((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
Ertrag aus investiertem Kapital (ROIC):
September 30,
-------------------------
(In millions) 2025 2024 Average
----------------------------- ------------ ------------ -----------------------
Selected Assets:
Accounts receivable, net $ 2,015 $ 1,968 $ 1,992
Other current assets 452 443 448
Property and equipment, net 1,197 1,161 1,179
Selected Liabilities:
Accounts payable $ (716 ) $ (748 ) $ (732 )
Accrued expenses (1,523 ) (1,411 ) (1,467 )
Other current liabilities (430 ) (369 ) (400 )
------------ ------------ -----------------------
Invested capital $ 995 $ 1,044 $ 1,020
------------ ------------ -----------------------
Trailing twelve months net
income to average invested
capital 9.1 %
Operating return on
invested capital((1)(2)) 48.6 %
((1) Siehe Abschnitt?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.)
((2) Die operative Rendite auf das investierte Kapital wird berechnet als
bereinigtes EBITA für die letzten zwölf Monate, abzüglich gezahlter
Ertragsteuern, dividiert durch das durchschnittlich investierte Kapital.)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
06.11.25
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (dpa-AFX)
|
03.11.25
|Ausblick: GXO Logistics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: GXO Logistics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 (dpa-AFX)
|
04.08.25
|Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.05.25
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025 (dpa-AFX)
Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
|44,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.