H+H International A-S Aktie
WKN: 880442 / ISIN: DK0015202451
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: H+H International A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
H+H International A-S (B) lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 7,40 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte H+H International A-S (B) ein EPS von 1,00 DKK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 738,0 Millionen DKK aus – eine Steigerung von 1,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte H+H International A-S (B) einen Umsatz von 729,0 Millionen DKK eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -6,580 DKK je Aktie, gegenüber -3,200 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,77 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 2,75 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
