Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

H+H International A-S (B) wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,70 DKK. Dies würde einem Zuwachs von 270,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem H+H International A-S (B) 1,00 DKK je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,17 Prozent auf 766,7 Millionen DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 729,0 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,940 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum -3,200 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,83 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,75 Milliarden DKK im Vorjahr.

