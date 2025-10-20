Ausblick: Halliburton informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Halliburton wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,499 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,41 Prozent auf 5,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD, gegenüber 2,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 21,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,94 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at