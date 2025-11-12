Ausblick: Halyk Savings Bank of Kazakhstan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Halyk Savings Bank of Kazakhstan wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 901,10 KZT je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 424,48 Milliarden KZT, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,54 Milliarden USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3701,42 KZT. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,20 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1.838,26 Milliarden KZT, nachdem im Vorjahr 6,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at