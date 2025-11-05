Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie

WKN DE: A1T9C5 / ISIN: US41068X1000

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,688 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital einen Verlust von -0,170 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 99,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,65 USD je Aktie, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 388,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 383,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Incmehr Nachrichten

Analysen zu Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Incmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc 24,60 -1,68% Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

