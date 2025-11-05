Harvia Aktie
WKN DE: A2JF1C / ISIN: FI4000306873
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Harvia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Harvia stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 EUR gegenüber 0,290 EUR im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 42,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie, gegenüber 1,30 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 194,7 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 175,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harvia Plc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Harvia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Harvia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Harvia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Harvia legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Harvia Plc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Harvia Plc Registered Shs
|41,70
|19,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.