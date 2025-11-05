Ausblick: Harvia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Harvia stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 EUR gegenüber 0,290 EUR im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 42,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie, gegenüber 1,30 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 194,7 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 175,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at