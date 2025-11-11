Haseko CorpShs Aktie

Haseko CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860797 / ISIN: JP3768600003

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Haseko stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Haseko wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 35,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 31,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Haseko in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 290,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 273,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 222,75 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 126,20 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1.248,17 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.177,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

