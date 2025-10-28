Erste Schätzungen: Haseko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Haseko lässt sich voraussichtlich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Haseko die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 35,70 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,28 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 31,24 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,15 Prozent auf 290,83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 273,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 222,75 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 126,20 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.248,17 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.177,35 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at